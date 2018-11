Esports

Yllätysnimi nousi RL-mestariksi vaikeimman kautta – yllätyspotkut saaneelle Otto Kaipiaiselle pronssia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitseva mestari nöyrtyi finaalissa!





1. Cloud9 (PohjoisAmerikka) – 200 000 $

2. Dignitas (Eurooppa) – 120 000 $

3. We Dem Girlz (Eurooppa) – 60 000 $

4. Chiefs Esports Club (Australia) – 30 000 $

5.–6. Evil Geniuses (Pohjois-Amerikka) – 20 000 $

5.–6. Flipsid3 Tactics (Eurooppa) – 20 000 $

7.–8. PSG Esports (Eurooppa) – 15 000 $

7.–8. NRG Esports (Pohjois-Amerikka) – 15 000 $

9.–10. G2 Esports (Pohjois-Amerikka) – 10 000 $

9.–10. Tainted Minds (Australia) – 10 000 $