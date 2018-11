Esports

”Kommunikaatiovirhe”, ”jatkuvaa kädetystä” – suomalaistähti matkusti turhaan MM-kisoihin Taiwaniin

Suomen liitto saanut väärää tietoa – säännöt päivitettiin verkkoon perjantaiaamuna

CS:n Suomen mestari jätti kisat väliin – syynä ”jatkuva kädetys”

Tekkenistä lohkovoitto – CS-pelit hieman aikataulusta myöhässä

https://twitter.com/SEULry/status/1059554518491414529