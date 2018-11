Esports

Kilpapelaamisessa liikkuu poskettomasti palkintorahaa – Ruotsi jäi Suomen taakse

Palkintorahat kasvussa – Dotassa liikkuu poskettomasti rahaa





Dota 2 (39 772 660 $) Fortnite (18 800 761 $) Counter-Strike: Global Offensive (18 189 526 $) League of Legends (9 642 769 $ Overwatch (6 533 995 $) PlayerUnknown’s Battlegrounds (5 971 702 $) Heroes of the Storm (5 273 716 $) Hearthstone (4 486 186 $) Call of Duty: World War II (4 169 433 $) StarCraft II (3 351 765 $)





Suomi kiilasi Ruotsin edelle!





Yhdysvallat, 2768 pelaajaa (25 448 005 $) Kiina, 981 pelaajaa (14 039 908 $) Etelä-Korea, 1014 pelaajaa (11 658 114 $) Tanska, 339 pelaajaa (8 071 585 $) Suomi, 233 pelaajaa (7 078 588 $)

Laji kasvaa kovaa vauhtia