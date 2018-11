”Nyt on pakko lähteä” – lentämistä vihaava Jaakko, 21, matkusti toiselle puolelle maailmaa pelitapahtuman vuoksi

Esports

”Nyt on pakko lähteä” – lentämistä vihaava Jaakko, 21, matkusti toiselle puolelle maailmaa pelitapahtuman vuok





Takaportin kautta mukaan – ”tuli sellainen tunne, että nyt on pakko lähteä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





2500 euron reissu – ”Aina sitä rahaa tulee jostain tienattua”