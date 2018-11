Esports

Nyt on kasassa kova joukkue: Suomalaiset Dota-maailmanmestarit samaan tiimiin!

Jesse ”JerAx” Vainikka (OG)

Topias ”Topson” Taavitsainen (OG)

Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen (Team Liquid)

Riku ”Buugi” Fält (HAPPY GUYS)

Petu ”Peksu” Vaatainen (Vega Squadron)

”Parhaimpien suomalaispelaajien muodostama joukkue on harvinaista herkkua”

Tavoitteena voitto ja hauskanpito

Suomi ottaa tänään mittaa Ruotsista – voittaja askeleen lähemmäksi finaaleja