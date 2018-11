Esports

MM-kulta Suomeen, klassikko-WoW palaa kesällä... Tässä BlizzConin 10 kovinta juttua

1. Joona ”Serral” Sotala on StarCraft II:n ensimmäinen ei-korealainen maailmanmestari!

2. WoWin klassikkoversio pelattavissa ensi kesänä

3. Diablo-fanit suuttuivat – ”Onko tämä myöhäinen aprillipila?”

4. Overwatchin MM-kulta kolmatta kertaa Etelä-Koreaan – Kiina yllätti

5. Viides yritys toi WoW-veteraanille mestaruuden

6. Ashe on Overwatchin uusi hahmo

7. WarCraft III palaa ensi vuonna





8. Hearthstone laajenee joulukuussa

9. Huippupeli saatavilla ilmaiseksi – toimi ripeästi

10. Muromies varasti huomion kultajoukkueen valmentajalta





StarCraft II: Joona ”Serral” Sotala (Suomi)

Joona ”Serral” Sotala (Suomi) Overwatch World Cup: Etelä-Korea

Etelä-Korea Hearthstone Global Games : Kiina

: Kiina Heroes of the Storm: Gen. G (Etelä-Korea)

Gen. G (Etelä-Korea) WoW Arena: Method Orange (Yhdysvallat)

Method Orange (Yhdysvallat) WoW Mythic Dungeon: Free Marsy (Australia)

Free Marsy (Australia) StarCraft: Remastered [näytösottelu]: Jung ”Rain” Yoon https://www.is.fi/haku/?query=jung+%E2%80%9Drain%E2%80%9D+yoon (Etelä-Korea)