Trillerifinaalille uskomaton päätös: FILADELPHIA on NHL 6vs6:n Suomen mestari!

FILADELPHIA on voittanut GameXpossa pelatut IS Cup 3 NHL 6vs6:n SM-kisat.

Tiukkaa vääntöä myös kolmannessa ottelussa

FILADELPHIA – 3000 € Written In The Stars – 1000 € Symphony – 500 € Dynasty – tuotepalkinnot





Written In The Stars (Januri98, Hansulinho, VesKuLiNe, jtorro1234, willekunq, Dominointi, Bugimir, topikeranen, FlyerKungen)

(Januri98, Hansulinho, VesKuLiNe, jtorro1234, willekunq, Dominointi, Bugimir, topikeranen, FlyerKungen) Symphony (Laurilion, entii112, ilmari30, vSilenttio, indi969, Puantso, ADETIKKI)

(Laurilion, entii112, ilmari30, vSilenttio, indi969, Puantso, ADETIKKI) FILADELPHIA (FinKonna, Zande95, vatalisti, oGBioLan, Janzuh, mikaasi, FIN_Potilas, I_EKI_I, PleeMaker, Patzlaf)

(FinKonna, Zande95, vatalisti, oGBioLan, Janzuh, mikaasi, FIN_Potilas, I_EKI_I, PleeMaker, Patzlaf) Dynasty (OriginalPumaz, Sandr0hh, JParola, DieCutterMC, Snapu48, TehhAhola, Leksa94, jumalpeku, MuKiMaisteri)