Esports

Joona Sotala, 20, on lähellä tehdä historiaa – ”Minulla on täydellinen suunnitelma”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hollywood ei innostanut, mutta jalkapallossa tuli voitto

”Minulla on täydellinen suunnitelma häntä vastaan”





Lähellä nousta kaikkien aikojen ei-korealaiseksi – ja vielä ylivoimaisesti

Kävi