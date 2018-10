Esports

Ensimmäinen NHL 6vs6:n Suomen mestari kruunataan lauantaina – näin näet IS Cupin finaalipelit!

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005881082.html

11.30 | Dynasty – Written In The Stars

13.00 | FILADELPHIA – Symphony

17.00 | Pronssiottelu

17.30 | Finaali

Written In The Stars (Januri98, Hansulinho, VesKuLiNe, jtorro1234, willekunq, Dominointi, Bugimir, topikeranen, FlyerKungen)

(Januri98, Hansulinho, VesKuLiNe, jtorro1234, willekunq, Dominointi, Bugimir, topikeranen, FlyerKungen) Symphony (Laurilion, entii112, ilmari30, vSilenttio, indi969, Puantso, ADETIKKI)

(Laurilion, entii112, ilmari30, vSilenttio, indi969, Puantso, ADETIKKI) FILADELPHIA (FinKonna, Zande95, vatalisti, oGBioLan, Janzuh, mikaasi, FIN_Potilas, I_EKI_I, PleeMaker, Patzlaf)

(FinKonna, Zande95, vatalisti, oGBioLan, Janzuh, mikaasi, FIN_Potilas, I_EKI_I, PleeMaker, Patzlaf) Dynasty (OriginalPumaz, Sandr0hh, JParola, DieCutterMC, Snapu48, TehhAhola, Leksa94, jumalpeku, MuKiMaisteri)