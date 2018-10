Esports

Turkkilainen futisjätti kiinnitti suomalaisnelikon – lähtivät Fortnite-rahajahtiin Amerikkaan

https://www.is.fi/haku/?query=leevi+%E2%80%9Dwindy%E2%80%9D+metsovuori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelin kilpapuoli kaipaa vielä työtä – ”kaikki tapahtumat ilmoitetaan viime tinkaan”

Tavoitteet kärkikymmenikössä – ”pelkästään finaaliin pääsy on suuri saavutus”