Joona Sotala, 20, on kiinni maailman parhaan tittelissä – perhe tuki pojan pelaamista alusta asti

Mikä ihmeen StarCraft II? Lue lisää jutun lopussa olevasta faktalaatikosta.





Ura alkoi isoveljen perässä – ”Elän omaa unelmaani hänen kauttaan”





Lohkovaihe alkaa illalla – näin seuraat Sotalan MM-kultajahtia

A : Maru, Lambo, TY, Neeb

: Maru, Lambo, TY, Neeb B : Zest, HeRoMaRiNe, soS, Serral

: Zest, HeRoMaRiNe, soS, Serral C : Stats, Has, Dark, ShoWTimE

: Stats, Has, Dark, ShoWTimE D: Classic, Nerchio, Rogue, Special