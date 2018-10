Esports

Tässä NHL 6vs6:n SM-finalistit – mukana Suomen kovimmat nimet

Mukana Suomen kovimmat joukkueet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Written In The Stars (Januri98, Hansulinho, VesKuLiNe, jtorro1234, willekunq, Dominointi, Bugimir, topikeranen, FlyerKungen)

(Januri98, Hansulinho, VesKuLiNe, jtorro1234, willekunq, Dominointi, Bugimir, topikeranen, FlyerKungen) Symphony (Laurilion, entii112, ilmari30, vSilenttio, indi969, Puantso, ADETIKKI)

(Laurilion, entii112, ilmari30, vSilenttio, indi969, Puantso, ADETIKKI) FILADELPHIA (FinKonna, Zande95, vatalisti, oGBioLan, Janzuh, mikaasi, FIN_Potilas, I_EKI_I, PleeMaker, Patzlaf)

(FinKonna, Zande95, vatalisti, oGBioLan, Janzuh, mikaasi, FIN_Potilas, I_EKI_I, PleeMaker, Patzlaf) Dynasty (OriginalPumaz, Sandr0hh, JParola, DieCutterMC, Snapu48, TehhAhola, Leksa94, jumalpeku, MuKiMaisteri)