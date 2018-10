Esports

LoLin MM-pudotuspelit alkavat lauantaiaamuna – ennakkosuosikit samalla puolella ottelukaaviota





Ennakkosuosikit samalla puolella playoff-kaaviota





Huippusuositun League of Legendsin MM-kisoja pelataan tällä hetkellä Etelä-Koreassa. Pudotuspelit alkavat Suomen aikaa aikaisin lauantaiaamuna ensimmäisellä kahdella puolivälieräottelulla.10. –17. lokakuuta pelatusta lohkovaiheesta ei edennyt yhtään joukkuetta pudotuspeleihin puhtaalla pelillä.Kisojen ennakkosuosikit tulevat Kiinasta ja Etelä-Koreasta. Alueiden ykkösnimet Afreeca Freecs, Royal Never Give Up, KT Rolster, EDward Gaming ja Invictus Gaming etenivät kaikki odotetusti pudotuspeleihin. Myös eurooppalaiset Fnatic ja G2 Esports sekä amerikkalainen Cloud9 ovat yhä mukana mestaruustaistossa.C-lohkossa kilpaillut Amerikan ykkösnimi Team Liquid jäi yhden voiton päähän pudotuspeleistä. D-lohkossa pelannut taiwanilainen G-Rex teki historiaa häviten ensimmäisenä joukkueena kaikki ottelut.Fnatic ja Cloud9 vakuuttivat lohkovaiheessa suorituksillaan. Fnatic voitti D-lohkon kaataen lisäottelussa Invictusin, kun taas Cloud9 jäi B-lohkossa toiseksi häviten vasta lisäottelussa Royal Never Give Upille.Marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna päättyvien kisojen pudotuspelit alkavat Suomen aikaa aikaisin lauantaiaamuna ensimmäisellä kahdella puolivälierällä.Ensimmäisenä päivänä pelataan otteluparit KT Rolster – Invictus Gaming sekä Royal Never Give Up – G2 Esports. Sunnuntaina pelivuoroon pääsevät Cloud9 – Afreeca Freecs ja Fnatic – EDward Gaming.Arpaonni suosi Cloud9:ää ja Fnaticia, kun kisojen suurimmat voittajasuosikit KT Rolster ja Royal Never Give Up ovat eri puolella ottelukaaviota.Mikäli Cloud9 ja Fnatic molemmat voittavat puolivälierissä, niin nähdään finaalissa eurooppalais- tai amerikkalaisjoukkue ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011. Silloin ensimmäistä kertaa järjestetyt MM-kisat voitti Fnatic. Sen jälkeen kisoja ovat hallinneet aasialaisjoukkueet.Lauantaina ja sunnuntaina pelataan molempina päivinä kaksi ottelua. Pelit alkavat Suomen aikaa kello 07.00 ja 11.00. Otteluita voi seurata englanniksi alta olevasta lähetyksestä.