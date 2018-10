Esports

NHL 6vs6:n SM-kisojen playoffit käyntiin – ketkä nähdään GameXpon finaalissa?

Yksi joukkue lohkovoittoon puhtaalla pelillä

IS Cup 3:n NHL 6vs6:n tuloksia ja tilastoja voi tarkastella NHLGamerin verkkosivuilta https://nhlgamer.com/iscup3/index.php .

A: Dynasty, Butterfly Effect, Saints, Unlucky Boys HC

Dynasty, Butterfly Effect, Saints, Unlucky Boys HC B: Rusty Blades, Radical, Team Frosty, Raccoon Rampage

Rusty Blades, Radical, Team Frosty, Raccoon Rampage C: Writter In The Stars, Resurrection, SIKA, Almost Famous

Writter In The Stars, Resurrection, SIKA, Almost Famous D: Symphony, FILADELPHIA, Wasps Gaming, Pata Hellalla

Neljä parasta jatkavat GameXpon SM-finaaliin