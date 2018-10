Esports

Kaikille pelaajille avoimet Fortnite-turnaukset alkoivat – parhaat voivat edetä jopa MM-kisoihin

16.–21.10. / Alpha Tournament (Solo)

23.–25.10. / Beta Tournament (Duo)

19.10.–30.11. (perjantaisin) / Friday Night Fortnite (Squad)

27.–31.10. / Salty Springs Cup (Solo)

28.10.–1.11. / Tomato Temple Cup (Duo)

Kaikki pelaajat laitetaan samalle viivalle pelialustasta huolimatta

https://twitter.com/FortniteGame/status/1051885218242723841