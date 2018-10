Kuuden vuoden odotus ohi – ENCE voitti Ukrainasta CS-kultaa ja 125 000 dollaria!

Esports

Kuuden vuoden odotus ohi – ENCElle CS-mestaruus Ukrainasta!

ENCE on ensimmäinen suomalaisjoukkue räiskintäpeli Counter-Strike: Global Offensivessa, joka on voittanut ison kansainvälisen turnauksen.

Näin kuuden tunnin maratonfinaali eteni





ENCE 3–2 Vega Squadron (de_train 14–16, de_inferno 16–6, de_dust2 16–12, de_mirage 12-16, de_overpass 16–9)