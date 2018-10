Esports

Suora lähetys kello 21: Miten käy suomalaiskuljettajien F1 Esportsin kauden avauksessa?

F1 Esports -sarja alkaa tänään Lontoosta kolmella osakilpailulla. Mukana on kolme suomalaista.

15.10 – Australia, vapaat harjoitukset

15.40 – Australia, aika-ajot

16.10 – Australia, osakilpailu

17.00 – Kiina, vapaat harjoitukset

17.30 – Kiina, aika-ajot

18.00 – Azerbaidžan, vapaat harjoitukset

18.30 – Azerbaidžan, aika-ajot

21.00 – Suora lähetys alkaa

21.40 – Kiina, osakilpailu

22.20 – Azerbaidžan, osakilpailu

23.00 – Suora lähetys päättyy