Esports

16 joukkuetta jäljellä – League of Legendsin MM-lohkovaihe alkaa





League of Legends -pelin Worlds-MM-kisat alkavat tänään keskiviikkona Etelä-Koreassa toden teolla, kun kisojen lohkovaihe alkaa Suomen aikaa kello 11. Maailmanmestaruudesta kilpailee 16 joukkuetta.Kisat alkoivat jo 2. lokakuuta, kun viimeiset lohkovaiheen osallistujat ratkottiin 12 joukkueen play-in-karsinnassa. Jatkoon pääsivät ennakkosuosikit Cloud9, EDward Gaming, G2 Esports ja G-Rex.Lohkovaiheessa joukkueet on jaettu neljään ryhmään, joista jokaisen kaksi parasta jatkavat playoffeihin kuuden ottelun jälkeen. Lohkovaihe pelataan 10.–17. lokakuuta Busanissa. Ottelut alkavat joka päivä kello 11 Suomen aikaa.Ennakkosuosikkeja ovat korealaisjoukkueet, jotka ovat voittaneet kisat viimeiset viisi vuotta. Myös Kiina on pärjännyt kisoissa hyvin, mutta Euroopan ja Amerikan edustajat eivät ole kilpailleet voitosta pitkään aikaan tosissaan.Viime vuoden maailmanmestari Samsung Galaxy kilpailee tänä vuonna nimellä Gen.G. Tämän lisäksi veikkausten kärjessä ovat kiinalaiset Royal Never Give Up ja Invictus Gaming sekä korealaiset Afreeca Freecs ja KT Rolster. Länsimaiden ykkösnimet ovat Liquidin ohella Cloud9, Fnatic ja G2 Esports.Lohko C on nimetty kuolemanlohkoksi, sillä jatkopaikasta taistelevat KT Rolsterin ja Liquidin lisäksi taiwanilainen MAD Team ja kiinalainen EDward Gaming. Monet pitävät ennakkosuosikkina KT Rolsteria, mutta kamppailu toisesta sijasta on armotonta.Lohkojen kaksi parasta jatkavat puolivälieriin, jotka pelataan 20.–21. lokakuuta Busanissa. Finalistit ratkotaan 27.–28. lokakuuta Gwangjussa pelattavissa välierissä. Maailmanmestari kruunataan Incheonissa 3. marraskuuta.Kisojen palkintopotti on vähintään 2,25 miljoonaa dollaria. Potti kasvaa, kun pelaajat ostavat hahmojen ulkoasuja kisojen aikana. Voittajan osuus lopullisesta palkintopotista on 37,5 prosenttia.