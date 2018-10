Esports

Suomen kovimmat FIFA-pelaajat tähdittävät IS Cupia – ”Kovatasoinen turnaus tulee”

FIFA-pelisarjan Suomen ykkösnimet tähdittävät Seinäjoella marraskuussa pelattavaa IS Cup 3 SM-turnausta.

IS CUP 3

