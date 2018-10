Esports

”Valotykit alkoivat osoittaa minua” – Simukuski Joni Törmälä debytoi keskiviikkona Red Bull -kuljettajana

Joni ”TÖPÄ” Törmälä https://www.is.fi/henkilo/Joni+”TÖPÄ”+Törmälä

22-vuotias, asuu Kokkolassa

G2 Simracing -tallin simulaattorikuski, edustaa F1 Esports -sarjassa Red Bullia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Aika-ajon rooli lopputuloksessa on tosi suuri”