Esports

F1 Esports -sarja alkaa lokakuussa – McLarenilla, Williamsilla ja Red Bullilla suomalaiskuskit

Kolme suomalaiskuljettajaa on mukana 10. lokakuuta alkavassa F1 Esports -sarjassa.

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005729402.html

