Esports

Tampereen 10 000 euron CS-liigafinaalin tiimit selvillä: HAVU hakee hattutemppua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005836709.html

Finaali ensi viikolla Tampereella

https://www.is.fi/henkilo/Olli+”sLowi”+Pitkänen

https://www.is.fi/henkilo/Eetu+”sAw”+Saha

https://www.is.fi/henkilo/Verneri+”BONA”+Junkala

https://www.is.fi/henkilo/+Elias+”Jamppi”+Olkkonen