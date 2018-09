Esports

CS-tähti Jani Jussilan tavoite: Maailman paras – ”Moni ei uskonut, että voitettaisiin yhtään peliä siellä”

Jani ”Aerial” Jussila https://www.is.fi/haku/?query=jani+%E2%80%9Daerial%E2%80%9D+jussila

25-vuotias, asuu Turussa

Counter-Strike-ammattilainen suomalaisessa ENCE-joukkueessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hopeasijojen kautta ammattilaiseksi

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005425549.html

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005628971.html

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005825887.html





Tavoitteena olla maailman paras

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005649251.html