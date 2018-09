Esports

Insomniat järjestetään lokakuussa 20. kertaa – tähtäimessä 2000 kävijää

Satakunnan suurin verkkopelitapahtuma Insomnia valtaa kolmatta kertaa Porin Karhuhallin 25.–28. lokakuuta. Nimensä mukaan Insomnia XX on sarjassaan kahdeskymmenes.Tapahtumaan odotetaan noin 2000 pelaamisesta ja digikulttuurista kiinnostunutta nuorta. 637 rakennettavasta tietokonepaikasta vielä on myymättä noin kolmannes.Insomnian suurin kilpapeliturnaus järjestetään Counter-Strike: Global Offensivessa. Turnaus pelataan NON-BYOC-formaatilla, eli joukkueet kilpailevat tapahtumajärjestäjän tarjoamilla tietokoneilla. Turnaukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta, joista puolet kutsutaan ja loput karsivat netissä.Turnausvalikoimaan kuuluvat lisäksi esimerkiksi PlayerUnknown’s Battlegrounds, Hearthstone, Rainbow Six: Siege, Rocket League, Pro Pilkki 2 ja Guitar Hero 3: Legends of the Rock. Turnauksien yhteenlasketut palkintopotit kohoavat tuhansiin euroihin.Vapaaehtoisvoimin järjestettävän tapahtuman takana on Verkkopeliyhdistys Insomnia ry, joka pyrkii tapahtuman kautta tuomaan pelaamisesta ja tietokonekulttuuria enemmän esille Satakunnassa. Tapahtuma järjestetään pääosin vapaaehtoisvoimin.