Esports

Turun suuressa CS-turnauksessa kaksi diskausta ja kova jälkipyykki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005790602.html



Karsinnoissa riittänyt draamaa – ”Tilanteet on käsitelty tuomariston toimesta tapauskohtaisesti”