Esports

Pelin pisin putki: Ruotsalaistaituri teki CS-historiaa

Olof Kajbjer on ainoa Counter-Strike-pelaaja, joka on yltänyt jokaisessa Major-turnauksessa playoffeihin.

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005831079.html

