Hurja Fortnite-syksy tulossa – jaossa 10 miljoonaa dollaria

Fortniten julkaisija Epic Games on paljastanut syksyn suunnitelmiaan kilpapelaamisen osalta. Kesällä järjestetty Skirmish-turnaussarja järjestetään myös syksyllä, mutta entistä isommin.Kesällä pelattu kahdeksanviikkoinen Summer Skirmish -sarja alkoi teknisillä ongelmilla, mutta viikko viikolta järjestelyt paranivat. Palkintorahaa jaettiin kahdeksan viikon aikana kahdeksan miljoonaa dollaria. Lähetykset tavoittivat miljoonia katsojia viikoittain.Skirmish oli sen verran onnistunut, että jatkoa on luvassa. Fall Skirmish -turnaussarja kestää kuusi viikkoa, mutta palkintorahaa jaetaan syksyn aikana peräti 10 miljoonaa dollaria.Turnauksen tarkempia tietoja ei ole vielä kerrottu, mutta lisätietoja voidaan odottaa vielä tämän viikon aikana. Epic on aikaisemmin kertonut, että se jakaa Fortniten kilpapeliturnauksissa 100 miljoonaa dollaria vuoden 2019 loppuun mennessä.