Rutkasti videota Call of Dutyn odotetusta battle royale -pelitilasta – ensi viikonloppuna kokeiltavana ilmaiseksi

Esports

Rutkasti videota Call of Dutyn odotetusta battle royale -pelitilasta – ensi viikonloppuna kokeiltavana ilmaise

Uusimmassa Call of Dutyssä on mukana Blackout-pelitila, jossa idea on selvitä viimeisenä elossa. Pc-pelaajat pääsevät kokeileman pelitilaa viikonloppuna avoimessa betassa.

Blackoutista seuraava kilpapelihitti?