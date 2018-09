Esports

Yllätysnimi vei syksyn ensimmäisen ison CS-mestaruuden – ”suNny” ylsi välieriin





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://dotesports.com/counter-strike/news/north-overcome-astralis-to-win-dreamhack-masters-stockholm

https://www.hltv.org/news/24611/north-overcome-astralis-to-win-dreamhack-masters-stockholm