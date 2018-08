Jesse ja Topias ovat voittaneet jo 4 miljoonaa – seuraa hetki hetkeltä, kun he taistelevat 11 miljoonasta

Kaksi PSG:n pelaajaa käyttää hetkellisen näkymättömyyden antavan Smoke of Deceitin. Sen turvin he pääsevät kartan EG:n puoleiseen viidakkoon ja onnistuvat tappamaan Alchemistin. LGD johtaa tappoja 3-2, mutta on hieman jäljessä joukkueiden nettoarvossa.