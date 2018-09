Esports

Janne Mikkonen on yksi maailman tunnetuimmista Hearthstone-pelaajista – lopetti ammattiuran taloussyistä

Janne ”Savjz” Mikkonen https://www.is.fi/haku/?query=janne+%E2%80%9Dsavjz%E2%80%9D+mikkonen

30-vuotias, asuu Los Angelesissa Kaliforniassa, aiemmin Järvenpäässä

Hearthstone-ammattilainen ja striimaaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005499942.html