Esports

CS:n kärkiturnaus alkaa Tukholmassa – Miikka "suNny" Kemppi mukana

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005621314.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005614055.html