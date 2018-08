Playoff-trilleri alkaa, miljoonien palkintopotti tarjolla – asiantuntija: Näin suomalaispelaajien joukkueiden käy

Esports

Playoff-trilleri alkaa, miljoonien palkintopotti tarjolla – asiantuntija: Näin suomalaispelaajien joukkueiden

http://tiny.cc/epelit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





OG teki hienon nousun





Liquid saa vastaansa yllättäjän





OG altavastaajana pudotuspeleihin