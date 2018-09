Esports

Entinen CS-huippu Tom Glad, 25, haaveilee nyt urasta striimaajana – ”Se on täysin katsojien päätettävissä”

Tom ”stonde” Glad https://www.is.fi/haku/?query=tom+%E2%80%9Dstonde%E2%80%9D+glad

25-vuotias, asuu Kokkolassa

Entinen Counter-Strike-ammattilainen, striimaa nykyisin pääasiassa Fortnitea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Siinä on hyvä esimerkki nuorille osujille”





Unelmajoukkue jäi vain haaveeksi

Haaveilee striimiurasta – ”Se on täysin katsojien päätettävissä”

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005568043.html