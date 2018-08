Lauri Happonen lopetti peliuransa 20-vuotiaana ollessaan yhä huipulla – ”Oli pakko lopettaa oman mielenterveyden kannalta”

Esports

Lauri Happonen lopetti peliuransa 20-vuotiaana ollessaan yhä huipulla – ”Oli pakko lopettaa oman mielenterveyd

Lauri ”Cyanide” Happonen https://www.is.fi/haku/?query=lauri+%E2%80%9Dcyanide%E2%80%9D+happonen

23-vuotias, asuu Järvenpäässä

Entinen League of Legends -ammattilaispelaaja, juontaa nykyisin Yle Meta -peliohjelmaa

Lukuisia mestaruuksia ja katkeria tappioita – ”Lähdin yksin bussilla hotellille itkien”





”Oli pakko lopettaa oman mielenterveyden kannalta”





”Mopattiin maailmanmestareilla lattiaa”