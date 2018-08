Esports

”Tuli hieman leikittyä jopa terveydellä” – Eemeli, 29, vaihtoi HIFK:n pelitiimistä myyntipuolelle

Eemeli ”Woomera” Ikonen https://www.is.fi/haku/?query=eemeli+%E2%80%9Dwoomera%E2%80%9D+ikonen

29-vuotias, asuu Lempäälässä

Entinen Overwatch-ammattilainen, nykyisin Helsinki REDSin myyntivastaava

”Yksi elämäni hienoimpia kokemuksia, mutta samalla fyysisesti myös yksi rankimmista”

”Olo oli kuin voittajalla”





