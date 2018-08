Esports

Kaikkien aikojen Assemblyt käynnissä Messukeskuksessa – tässä avauspäivän 10 parasta kuvaa

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005778145.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS:n kaikki Assembly-uutiset löytyvät täältä https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005776141.html .