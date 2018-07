Esports

PUBG haastaa Fortniten kilpapelikentällä – näin se tapahtuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005762368.html

Alueittain vaihtuvat säännöt mietityttävät

Kumpi voittaa, PUBG vai Fortnite?

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005759777.html