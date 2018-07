Esports

Samu ”Sambty” Kauppinen kultajahdissa – seuraa PUBGin MM-kisoja suomeksi!

PUBGin kahden miljoonan dollarin huipputurnaus pelataan keskiviikosta sunnuntaihin Saksassa. Mukana on yksi suomalainen.

Katso turnauksen tarkemmat tiedot, aikataulu ja palkintojakauma lähetyksen alta

