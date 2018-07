Esports

Hearthstonen uusi lisäosa kolkuttelee ovella – IS esittelee yksinoikeudella yhden uusista korteista





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Digitaalinen keräilykorttipeli Hearthstone laajenee elokuussa uudella The Boomsday Project -lisäosalla. Peliin lisätään 135 uutta korttia, joiden joukosta löytyy uusia avainsanoja sekä legendaariset loitsut jokaiselle hahmoluokalle.Ilta-Sanomat on saanut esiteltäväksi yhden The Boomsday Projectin uusista korteista. IS:n esittelemä kortti on nimeltäänKyseessä on Priest-hahmoluokan spell (loitsu), joka antaa pelaajan kloonata yhden vastustajan pakassa olevista minioneista (kätyri). Kortti maksaa kaksi manakristallia ja on harvinaisuusluokitukseltaan common (yleinen).Tieto vastustajan korteista on todennäköisesti Cloning Devicen tärkein ominaisuus. Kortin käyttämällä näkee vastustajan pakasta – eli ei siis kädestä – kolme korttia, joista saatava tieto voi olla hyvinkin kriittistä ottelun kulun kannalta.Cloning Devicella saa myös valittua tilanteen mukaan parhaan minionin itselleen. Viholliselta kopioitu ja lisää elämäpisteitä antava minioni tai Taunt-minioni voivat useissa tapauksissa pelastaa hävityltä vaikuttaneen ottelun.Cloning Device saattaa kuitenkin olla vaikea sijoittaa pakkaan, sillä vihollisen hahmoluokka, pakka ja kortit vaihtelevat lähes joka pelissä. Täten myös Cloning Devicesta saatavia minioneja on mahdotonta ennustaa.Kortilla on hyvä synergia esimerkiksi Priestin Radiant Elemental -minionin kanssa, joka alentaa spellien manahintaa yhdellä. Kortti toimii myös hyvin yhdessä Shadow Visions -spellin kanssa, mikä antaa pelaajalle kopion haluamastaan spellistä.Cloning Devicea on vaikea nähdä missään Priestin pakassa, sillä sen efekti pohjautuu liikaa tuuriin. Myöskään kortilla saatavaa informaatiotakaan ei loppupeleissä oikeasti tarvitse. Lisäosan kaikkia kortteja ei kuitenkaan ole vielä paljastettu, joten uutta synergiaa saattaa vielä löytyä paljastettavista korteista.The Boomsday Project on Hearthstonen yhdeksäs lisäosa, joka tuo peliin 135 korttia sekä uuden Puzzle Lab -yksinpelin. Sci-fi-teemaisen lisäosan julkaisupäivä on vuotojen mukaan 7. elokuuta, mutta Blizzard ei ole vahvistanut päivämäärää.