Jere Kauppinen on yksi maailman parhaista PUBG-pelaajista – identtinen kaksoisveli on yksi kilpakumppaneista

22-vuotias, asuu Joensuussa

PlayerUnknown’s Battlegrounds -ammattilaispelaaja

”RNG on osa peliä ja siihen pitää sopeutua”





Jereä pidetään PUBGissa erityisen vaarallisena pelaajana, sillä hän on usein turnauksien päättyessä yksi eniten tappoja napanneista pelaajista.



– Sijoittautumiseni avulla saan paljon tappoja, yritän päästä aina ampumaan vihollista selkään, kertoo Jere salaisuutensa suuriin frägimääriin.



PUBG-uran parhaaksi muistoksi Jere listaa keväällä voitetut StarLadder-finaalit Ukrainassa. FaZe voitti turnauksen näytöstyyliin.



– Haluan vielä tulevaisuudessa voittaa paljon turnauksia. Ainakin jonkun PGI-tyylisen, listaa Jere lopuksi tulevaisuuden tavoitteitaan.







