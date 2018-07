Esports

”Allun” 1vs5-omistus, maailman ykköselle kylmä suihku... – tässä 10 Kölnin hienointa hetkeä

1. Suomalaisjoukkueen debyytti isoissa kisoissa: Kaatoivat huippunimet ja jäivät voiton päähän jatkopeleistä

2. ENCEn 16-vuotias huippulupaus Jere ”sergej” Salo varasti otsikot

3. Aleksi ”allu” Jallin 1vs5-suoritus

4. Maailman ykkösnimi hävisi ensimmäisen ottelun kahteen kuukauteen

5. Saksalaisjoukkueen tuhkimotarina

6. Na`Villa pyyhkii hyvin – kilpailee tosissaan maailmanlistan ykkössijasta

7. Tässäkö vuoden uskomattomin yksilösuoritus?

8. FaZella enää yksi yritys lunastaa miljoonan dollarin bonus

9. Uusi pelaaja Hall of Fameen

10. Köln on maailman ”Counter-Striken katedraali”

https://twitter.com/ESLCS/status/1015965782990249985