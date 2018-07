Esports

”Siinä olin lähellä heittää pyyhkeen kehään” – Tomi, 24, nousi tyhjästä selostamaan Ylelle

Tomi ”toMi” Pitkänen https://www.is.fi/haku/?query=tomi+%E2%80%9Dtomi%E2%80%9D+pitkanen

24-vuotias, asuu Oulussa

Counter-Strike-selostaja ja tuomari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomalaiset katsojat ovat erittäin kriittisiä”

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005684976.html

”Nämä jäävät varmasti mieleen pidemmäksikin aikaa”