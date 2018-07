Esports

Ensimmäiset kiinnitykset: F1-talli nappasi kaksi simukuskia – samalla paljastui kisojen ajankohta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kausi ajetaan loka-marraskuussa, mukana kaikki paitsi Ferrari

https://www.is.fi/haku/?query=joni+tormala

https://www.is.fi/haku/?query=tino+naukkarinen