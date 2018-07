Esports

Nyt se tapahtui: CS-pelaajille yhdistys – kuinka käy turnauskalenterin?

Noin 90 ammattilaispelaajaa on jo liittynyt Counter-Striken uuteen pelaajayhdistykseen.

https://twitter.com/SirScoots/status/1012722542660935680

