Esports

”Jos joku olisi kertonut tästä kolme kuukautta sitten...” – ENCE räiski tiensä CS:n huipputurnaukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005709300.html

Muutamassa kuukaudessa huippujen seuraan

https://www.is.fi/haku/?query=jere+%E2%80%9Dsergej%E2%80%9D+salo

https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+%E2%80%9Daleksib%E2%80%9D+virolainen