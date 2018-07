Erik Tammenpää, 19, nousi kuin komeetta NHL-pelin mestariksi – ”Ei hemmetti, olen oikeasti voittamassa MM-kisat”

Esports

Erik, 19, nousi kuin komeetta NHL-pelin mestariksi – ”Ei hemmetti, olen oikeasti voittamassa MM-kisat”

Erik ”EKI” Tammenpää https://www.is.fi/haku/?query=erik+%E2%80%9Deki%E2%80%9D+tammenpaa

19-vuotias, asuu Espoossa

NHL-pelin maailmanmestari, edustaa HIFK:n pelitiimiä Helsinki REDSiä





