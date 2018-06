Esports

ENCEllä kohtalonpelit viikonloppuna – seuraa CS-karsintoja suomeksi!

https://www.is.fi/haku/?query=jere+%E2%80%9Dsergej%E2%80%9D+salo

https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+%E2%80%9Daleksib%E2%80%9D+virolainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heti karsintojen jälkeen Saksaan