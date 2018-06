Esports

HIFK miehitti Hearthstone-maajoukkueen – vältetäänkö viime vuoden fiasko?





https://www.is.fi/haku/?query=rasmus+%E2%80%9Duberer%E2%80%9D+tallberg

https://www.is.fi/haku/?query=janne+%E2%80%9Djanetzky%E2%80%9D+aho

https://www.is.fi/haku/?query=evgueni+%E2%80%9Deilic%E2%80%9D+ilichko

https://www.is.fi/haku/?query=robin+%E2%80%9Dnorage%E2%80%9D+sjolund

https://www.is.fi/haku/?query=sauli+%E2%80%9Dzumpp%E2%80%9D+rinta-aho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuonna Suomen pelit päättyivät pettymykseen