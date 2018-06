Esports

”Bob” haastoi Suomen kovimman änäripelaajan – näin siinä kävi

Nyt toistetaan : Erik Tammempää vs. Thomas Arento

Erik Tammenpää on yksi maailman kovimmista änäripelaajista. Löysimme useamman mökkiturnauksen voittaneen ”Bobin” haastamaan Erikin ennen MM-matkaa. Katso, miten matsissa kävi!

https://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005721315.html